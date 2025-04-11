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18:29, 11 апреля 2025Россия

В Кремле описали ситуацию в зоне СВО на фоне встречи Путина со спецпосланником США

Помощник президента России Дюмин: Динамика в зоне СВО положительная
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Динамика в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине положительная. Об этом на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге заявил секретарь Государственного совета России Алексей Дюмин, передает ТАСС.

Помощник российского президента также описал ситуацию на передовой как стабильную.

«Во главе угла стоит выполнение задач специальной военной операции. Ситуация такая же стабильная, идет динамика положительная», — сказал Дюмин.

Ранее сообщалось о начале переговоров Путина и Уиткоффа в здании Президентской библиотеки. Детали встречи пока не раскрывались. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что она «продлится столько, сколько потребуется президенту».

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