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13:07, 11 апреля 2025Россия

В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России заявило о восьми групповых ударах по Украине за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю с 5 по 11 апреля российские войска нанесли восемь групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки и места хранения дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Минобороны России отчиталось о ночном групповом ударе по центральной артиллерийской базе ВСУ. Помимо этого, было поражено предприятие, задействованное в производстве дронов.

Кроме того, 6 апреля стало известно о массированном ударе Вооруженных сил России по Украине. После серии взрывов, прогремевших в Киеве, начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. Кроме того, прилеты зафиксированы в Староконстантинове Хмельницкой области, где, предположительно, был атакован военный аэродром.

ЖЗЛ
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