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09:04, 11 апреля 2025Экономика

В России заметно упали продажи крепкого алкоголя

«Ъ»: Продажи крепкого спиртного в России упали на 10-12 процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России сократились в среднем на 10-12 процентов в зависимости от категории. О заметном снижении реализации этих видов спиртного в стране сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опрошенных экспертов.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил о годовом сокращении на 10-12 процентов продаж алкоголя крепостью выше 9 процентов, другой собеседник газеты указал на спад в 6-13 процентов. Самое значительное снижение реализации аналитики зафиксировали у наиболее массовых категорий.

По данным исследовательской компании «Нильсен», в январе-марте самое значительное сокращение продемонстрировали продажи вермута. Они снизились год к году на 18,4 процента. Реализация игристых вин, в свою очередь, снизилась за отчетный период на 17,8 процента, бренди — на 10 процентов, аперитивов — на 6,7 процента, коньяка — на 6 процентов, водки — на 4,5 процента.

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Падение продаж крепкого алкоголя эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли увеличение розничной стоимости подобных видов напитков на фоне повышения минимальных розничных цен и акцизов. На сегмент импортного алкоголя дополнительно давит рост пошлин на продукцию из недружественных стран. Так, с 12 сентября 2024 года ставка на виски, ром, джин, водку и ликеры поднялась до 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о резком падении выпуска крепкого алкоголя. В январе-марте производство напитков крепостью выше 9 процентов в России сократилось 20,7 процента и опустилось до отметки в 19,5 миллиона декалитров. Наибольший спад продемонстрировал выпуск водки (минус 22,7 процента). Производство коньяка упало на четверть, а ликеро-водочных изделий — на 9,2 процента. По данным «Контур.Фокус», за последние четыре года число производителей крепкого алкоголя в стране снизилось на 17,17 процента — с 396 до 328.

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