За россиянами признали право требовать компенсацию за спам-звонки

РИА Новости: Верховный суд РФ признал право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд России признал право граждан на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Инстанция рассмотрела дело москвича, с которым связывался по телефону один из крупных банков. Гражданин не являлся клиентом этой финансовой организации, однако все равно получал по сотовой связи от нее предложения оформить кредит. В итоге мужчина обратился с письменной претензией и попросил прекратить навязчивые звонки, но они не прекращались.

В результате тот направил иск в суд на сумму в пять тысяч рублей с требованием компенсировать моральный вред за «причиненные беспокойство и нравственные страдания». Банк объяснял продолжающиеся звонки ошибкой, по которой номер истца попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламных звонков.

Суды трех инстанций встали на сторону банка, но не Верховный суд. Последний постановил немедленно прекратить распространение рекламы в адрес истца и подчеркнул, что навязывание каких-либо дополнительных рекламных услуг возможно только с согласия самого клиента. Суд отметил, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. В итоге дело отправили на пересмотр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавцам навязывать клиентам дополнительные товары и услуги. Подобная мера вступит в силу с осени 2025 года. Предоставление таких услуг станет возможно только с письменного согласия гражданина. В противном случае, россияне смогут отказаться от оплаты навязанных покупок и требовать возврата денег, если подобные транзакции состоялись.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предлагала увеличить штрафы для российских финансовых организаций за навязывание допуслуг клиентам. Подобная мера, по ее словам, станет сдерживающим фактором для недобросовестного поведения банков и усилит защиту прав заемщиков и самых уязвимых категорий граждан, включая пожилых людей и инвалидов.