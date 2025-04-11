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08:18, 11 апреля 2025Спорт

Загитова показала кадры с фотосессии в черном

Фигуристка Алина Загитова показала кадры с фотосессии в черном
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала в Telegram-канале кадры с фотосессии в черном.

22-летняя Загитова позировала в черной кожаной куртке, леггинсах со штрипками и открытых туфлях. Волосы фигуристка собрала хвост, а образ дополнила объемными серьгами.

Ранее Загитова кардинально сменила имидж — покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку. Некоторые пользователи раскритиковали новый образ спортсменки, в ответ она их заблокировала.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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