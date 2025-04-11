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16:21, 11 апреля 2025Культура

Звезда «Универа» высказалась о скандале с Асмус на съемках сериала «Склиф»

Хилькевич о скандале с Асмус на съемках «Склифа»: Надеюсь, это хайп и пасквиль
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич . Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич прокомментировала скандал, связанный с участием актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова), известной по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», в сериале «Склиф». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Прочла тут в новостях про скандал Асмус... Не знаю, конечно, что там у них точно случилось на съемках "Склифа", но меня дико триггерит, когда артисты начинают "творить чудеса" и нарушать дисциплинарные нормы», — поделилась звезда «Универа».

Хилькевич указала на то, что актер должен выполнить свою работу вне зависимости от настроения, обстоятельств и состояний. При этом она выразила надежду на то, что у коллеги «все хорошо и все это лютый хайп и пасквиль».

Ранее агент Кристины Асмус Мария Нисанова опровергла слухи о скандальном увольнении актрисы с главной роли в сериале «Склиф».

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