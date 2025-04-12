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19:05, 12 апреля 2025Спорт

«Локомотив» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

«Локомотив» проиграл «Рубину» со счетом 0:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Московский «Локомотив» проиграл казанскому «Рубину» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч 50-й минуте забил нападающий Дардан Шабанхаджай.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Рубин» занимает седьмое место, имея в активе 36 очков. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем туре «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород» 19 апреля. «Рубин» днем позднее на выезде сыграет с московским «Динамо».

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