Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер перед гонкой

Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер перед гонкой Нортуга

Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга. Видео она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка сделала это в знак протеста против снижения размера призовых у женщин. «Я не собираюсь терпеть это! Нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — заявила она.

Изначально организаторы гонки обещали, что женщины и мужчины получат по 16 тысяч евро. Однако незадолго до начала гонки они заявили, что призовые лыжницам выплачиваться не будут.

В январе 2025 года немецкая прыгунья с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на призовые в квалификации на этапе «Тура двух ночей». Двукратная чемпионка мира Фрайтаг, показавшая лучший результат, получила за победу набор из шампуня, геля для душа и четырех полотенец.