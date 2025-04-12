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20:32, 12 апреля 2025Спорт

Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер перед гонкой

Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер перед гонкой Нортуга
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Норвежская лыжница Астрид Слинд сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга. Видео она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка сделала это в знак протеста против снижения размера призовых у женщин. «Я не собираюсь терпеть это! Нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — заявила она.

Изначально организаторы гонки обещали, что женщины и мужчины получат по 16 тысяч евро. Однако незадолго до начала гонки они заявили, что призовые лыжницам выплачиваться не будут.

В январе 2025 года немецкая прыгунья с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на призовые в квалификации на этапе «Тура двух ночей». Двукратная чемпионка мира Фрайтаг, показавшая лучший результат, получила за победу набор из шампуня, геля для душа и четырех полотенец.

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