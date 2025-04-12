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11:40, 12 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

Депутат Чепа: Россия имеет право на ответный удар на атаки ВСУ по энергообъектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: wirestock / freepik

Россия выполняет договоренности о запрете ударов по энергетике, но из-за действий Украины Москва имеет право на ответ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О последствиях продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские энергообъекты депутат предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Мы должны оставить за собой право ответного удара. Мы выполняем свои обещания. Но мы имеем право ответного удара

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Украина в очередной раз подтвердила свою недоговороспособность и в очередной раз показала, насколько противоречивы выступление и заявления руководства Киева. Возможно, это неподчиненность. Возможно, это прямые провокации для того, чтобы Россия ответила [до момента окончания 30 дневного срока], и после этого все европейские СМИ набросились бы на нас, что это мы нарушаем договоренности», — отреагировал Чепа.

Депутат отметил, что вопрос нарушения Киевом договоренностей наверняка поднимается на встречах и переговорах Москвы и Вашингтона.

«Но реакцию США я не вижу. Европа вообще молчит на эти нарушения», — заключил он.

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Ранее МИД России объяснил причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики после договоренностей о взаимном прекращении подобных ударов. В ведомстве считают, что Украина продолжает атаковать из-за отсутствия соответствующего приказа или из-за его невыполнения военными.

Также в МИД России сообщили, что украинские власти более 60 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.

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