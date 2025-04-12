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12:35, 12 апреля 2025Мир

Президент Венесуэлы приедет в Россию на 9 Мая

Лавров: Президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию на 9 Мая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 Мая и будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства отметил, что президент Венесуэлы посетит в этот день Москву с официальным визитом. Руководитель государства будет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «Мы готовимся к визиту президента Мадуро», — резюмировал Лавров.

Он добавил, что российская сторона «будет признательна, если Мадуро будет с нами в День Победы». Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе переговоров в Анталье со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее глава российского МИД пригласил на парад в Москву главу еще одного дружественного государства. Приглашение на празднование Дня Победы получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. До этого в Киргизии перенесли сроки проведения аналогичных торжественных мероприятий на 8 мая. Причиной изменений стал запланированный на 9-е число визит главы республики Садыра Жапарова в Москву.

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