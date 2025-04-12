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10:12, 12 апреля 2025Наука и техника

Путин назвал важнейшую задачу для России

Путин счел освоение Вселенной сферой высочайшей глобальной конкуренции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Одной из важнейших задач для России является освоение Вселенной, в этой сфере сейчас наблюдается высочайшая глобальная конкуренция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

В этой сфере России крайне необходимо занимать лидерские позиции, отметил глава государства, поздравляя работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. «Освоение Вселенной, использование космических систем — сфера высочайшей глобальной конкуренции», — подчеркнул Путин.

Важно внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, добавил президент. Развитие отечественной отрасли должно происходить совместными усилиями представителей бизнеса, науки и исследовательских центров. «Важно постоянно двигаться вперед», — заключил Путин.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов назвал отечественную космическую отрасль гордостью России. Он отметил, что в российском обществе есть запрос на сохранение за РФ лидирующих позиций в этой сфере. Предыдущий гендиректор госкорпорации Юрий Борисов подчеркивал, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике. В противном случае ее может ждать участь Герострата.

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