Путин назвал важнейшую задачу для России

Путин счел освоение Вселенной сферой высочайшей глобальной конкуренции

Одной из важнейших задач для России является освоение Вселенной, в этой сфере сейчас наблюдается высочайшая глобальная конкуренция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

В этой сфере России крайне необходимо занимать лидерские позиции, отметил глава государства, поздравляя работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. «Освоение Вселенной, использование космических систем — сфера высочайшей глобальной конкуренции», — подчеркнул Путин.

Важно внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, добавил президент. Развитие отечественной отрасли должно происходить совместными усилиями представителей бизнеса, науки и исследовательских центров. «Важно постоянно двигаться вперед», — заключил Путин.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов назвал отечественную космическую отрасль гордостью России. Он отметил, что в российском обществе есть запрос на сохранение за РФ лидирующих позиций в этой сфере. Предыдущий гендиректор госкорпорации Юрий Борисов подчеркивал, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике. В противном случае ее может ждать участь Герострата.