Раскрыт маршрут прогулки спецпосланника Трампа по Петербургу

РБК показал карту маршрута прогулки Уиткоффа по Петербургу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным прогулялся по Санкт-Петербургу. Его маршрут раскрыл РБК, издание показало карту с отметками мест, которые посетил американский чиновник.

Уиткофф начал день с «Гранд Отеля Европа», там он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. После этого спецпосланник зашел в синагогу, где поговорил с главным раввином Петербурга Менахемом Менделем Певзнером, а также с председателем общины Марком Грубаргом. Встреча прошла в преддверии праздника Песах.

Далее Уиткофф побывал в Исаакиевском соборе, где для него устроили экскурсию, и затем направился в здание Президентской библиотеки на Сенатской площади, где прошли переговоры с Путиным.

Встреча российского лидера и спецпосланника Трампа завершилась вечером 11 апреля, она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, сообщили в Кремле.

