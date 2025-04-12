Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 12 апреля 2025Мир

Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

МИД России: Москва передает в США сведения об украинских ударах по энергетике
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Россия собирает и передает США все сведения о нарушении украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Об этом сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В частности Полищук отметил, что США являются соавторами инициативы. Поэтому с начала ее действия, Москва фиксировала и передавала Америке данные, демонстрирующие нарушения Киевом договоренностей.

Кроме того, по словам Полищук эти сведения также передаются в столицы других государств и в международные организации в качестве «подтверждения недоговороспособности киевского режима».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам. При этом, по его словам, Киев не присоединился к запрету.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России объяснили причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики

    В Раде заявили о скором продлении военного положения на Украине

    Российские военные заминировали дорогу в тылу ВСУ и уничтожили американский БТР

    Названа основная суть переговоров США и России

    В Минобрнауки высказались о ЕГЭ и переходе на новую систему образования

    Боец UFC заявил о желании выступать под российским флагом

    Путин заявил о необходимости космической отрасли стать локомотивом роста экономики

    Путин назвал важнейшую задачу для России

    Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

    В России рыбаки на катере едва не оказались под большим контейнеровозом и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше