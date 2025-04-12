Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

МИД России: Москва передает в США сведения об украинских ударах по энергетике

Россия собирает и передает США все сведения о нарушении украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Об этом сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В частности Полищук отметил, что США являются соавторами инициативы. Поэтому с начала ее действия, Москва фиксировала и передавала Америке данные, демонстрирующие нарушения Киевом договоренностей.

Кроме того, по словам Полищук эти сведения также передаются в столицы других государств и в международные организации в качестве «подтверждения недоговороспособности киевского режима».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам. При этом, по его словам, Киев не присоединился к запрету.