Россиянам назвали причины снизить потребление кофе

Нутрициолог Чернобровкина: Избыточное потребление кофе может вызвать тревогу

Россиянам назвали пять причин снизить потребление кофе. Об этом «Ленте.ру» рассказала член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина.

В первую очередь нутрициолог отметила, что кофеин провоцирует учащение сердцебиения, а также может повышать артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на сосуды. «При предрасположенности к гипертонии, тахикардии или другим сердечно-сосудистым заболеваниям, у людей может быть большая восприимчивость к эффектам кофеина», — пояснила она.

Кроме того, по словам Чернобровкиной, по сравнению с другими напитками кофе содержит наибольшее количество кофеина, который является мощным стимулятором центральной нервной системы, и его избыточное потребление может вызвать чувство тревоги и беспокойства.

Кофе также стимулирует выработку желудочной кислоты, что может привести к раздражению слизистой желудка. «Частыми последствиями становятся изжога, дискомфорт, боли в эпигастральной области и даже гастрит», — подчеркнула собеседница издания.

Нередко кофейные напитки приводят и к нарушению сна. «У кофеина длительный период выведения из организма — от 4 до 8 часов в зависимости от индивидуальных особенностей обмена веществ. Это значит, что вечерняя чашка может нарушить засыпание, сделать сон поверхностным и прерывистым», — подчеркнула нутрициолог.

К тому же кофе вызывает зависимость: со временем организму требуется все больше кофеина для достижения привычного эффекта бодрости и возникает так называемая «толерантность к кофеину», из-за чего человек начинает увеличивать дозу.

«В результате можно войти в замкнутый круг: утром необходим кофе, чтобы "проснуться", днем — чтобы функционировать, а вечером — бессонница от избытка кофеина. Это уже не просто привычка, а форма зависимости», — заявила Чернобровкина.

В заключение эксперт порекомендовала заменить кофе на чай. «Он не только бодрит, но и обладает успокаивающими свойствами благодаря L-теанину, который воздействует на мозговые химические вещества, такие как серотонин и дофамин. Это помогает снизить стресс и улучшить настроение», — подытожила она.

Ранее врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов посоветовал россиянам отказаться от кофе с сахаром на завтрак.