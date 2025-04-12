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22:19, 12 апреля 2025Спорт

«Ростов» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Ростов» проиграл «Ахмату» со счетом 1:2 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч 51-й минуте забил защитник Надер Гандри. На 67-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Максим Самородов. На 75-й минуте форвард Николай Комличенко сократил отставание ростовчан.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Ахмат» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем туре «Ахмат» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 19 апреля. «Ростов» днем позднее на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

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