«Ростов» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Ростов» проиграл «Ахмату» со счетом 1:2 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч 51-й минуте забил защитник Надер Гандри. На 67-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Максим Самородов. На 75-й минуте форвард Николай Комличенко сократил отставание ростовчан.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Ахмат» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В следующем туре «Ахмат» в гостях встретится с московским «Локомотивом» 19 апреля. «Ростов» днем позднее на выезде сыграет с воронежским «Факелом».