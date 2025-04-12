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02:53, 12 апреля 2025Силовые структуры

Силовики ворвались в московский клуб

Ura.ru: Полиция устроила рейд в клубе Mono в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Силовики провели рейд в московском клубе Mono. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Правоохранители велели посетителям лечь на пол и снимали их на камеру. Отмечается, что клуб объявил о бесплатном входе, что могло вызвать подозрение.

При этом, по словам посетителей, их предупреждали, что в заведение могут нагрянуть силовики, но им показалось это маловероятным.

В ноябре 2024 года ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы, в том числе в Mono. Посетителей клуба начали массово задерживать. Причина рейда не уточнялась.

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