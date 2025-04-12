Силовики ворвались в московский клуб

Ura.ru: Полиция устроила рейд в клубе Mono в Москве

Силовики провели рейд в московском клубе Mono. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Правоохранители велели посетителям лечь на пол и снимали их на камеру. Отмечается, что клуб объявил о бесплатном входе, что могло вызвать подозрение.

При этом, по словам посетителей, их предупреждали, что в заведение могут нагрянуть силовики, но им показалось это маловероятным.

В ноябре 2024 года ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы, в том числе в Mono. Посетителей клуба начали массово задерживать. Причина рейда не уточнялась.