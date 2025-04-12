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07:36, 12 апреля 2025Бывший СССР

Трампу предрекли трудности в использовании недр Украины без принуждения Киева к миру

Сальдо: США будет трудно использовать недра Украины без принуждения Киева к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС предрек администрации президента США Дональда Трампа трудности в использовании недр Украины без принуждения Киева к миру.

Глава региона назвал договор о ресурсах, который Соединенные Штаты хотят заключить с украинской стороной, колониальным соглашением о контроле над полезными ископаемыми. Он выразил уверенность, что в этом вопросе Трамп будет давить на Киев до последнего.

«А эксплуатировать недра на воюющей территории довольно затруднительно, поэтому бонусом здесь может стать серьезная попытка принуждения Киева к миру», — заключил Сальдо.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».

11 апреля украинская делегация начала новые обсуждения по минералам в Вашингтоне. Как отмечает Reuters, атмосфера на переговорах была «антагонистичная».

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