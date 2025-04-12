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06:43, 12 апреля 2025Мир

В МИД раскрыли деталь переговоров с США по черноморской инициативе

МИД: РФ и США не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россия и США не обсуждали вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в ходе переговоров по черноморской инициативе в Эр-Рияде. Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, возобновление работы аммиакопровода было важной частью первой зерновой сделки, однако Украина саботировала данное соглашение. Дипломат напомнил, что Киев использовал вопрос поставок аммиака в качестве давления на РФ, а в 2023 году и вовсе подорвал аммиакопровод.

«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. Реализуются другие возможности поставок в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — подчеркнул Полищук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде. По его словам, Москва попросила Вашингтон обойтись без двусмысленностей в новой черноморской инициативе.

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