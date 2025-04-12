В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

Оперштаб: движение поездов в Краснодарском крае восстановили после падения БПЛА

Движение поездов в Динском районе Краснодарского края восстановили после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Аварийная бригада РЖД устранила повреждения контактной сети из-за упавших фрагментов БПЛА в станице Васюринской. Сейчас на Кубани принимают необходимые меры, чтобы сократить отставание графика движения поездов.

Как сообщили в Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. Из-за падения фрагментов дрона были повреждены контактные сети железнодорожных путей. В результате инцидента никто не пострадал.