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16:24, 12 апреля 2025Россия

В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

Оперштаб: движение поездов в Краснодарском крае восстановили после падения БПЛА
Вячеслав Агапов

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Движение поездов в Динском районе Краснодарского края восстановили после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Аварийная бригада РЖД устранила повреждения контактной сети из-за упавших фрагментов БПЛА в станице Васюринской. Сейчас на Кубани принимают необходимые меры, чтобы сократить отставание графика движения поездов.

Как сообщили в Минобороны РФ, ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. Из-за падения фрагментов дрона были повреждены контактные сети железнодорожных путей. В результате инцидента никто не пострадал.

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