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09:28, 13 апреля 2025Культура

Из-за состояния здоровья Ефремова забили тревогу

Психолог Герман забила тревогу из-за состояния здоровья Ефремова
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов может страдать от посттравматического стрессового расстройства после условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщила психолог Светлана Герман.

Она рассказала об этом после появления актера на свободе. По словам психолога, Ефремов после пяти лет заключения может испытывать тревогу, страх, чувство растерянности. Кроме того, у Ефремова могут возникать панические атаки из-за того, что заключенные живут в условиях постоянной опасности.

«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо», — заявила психолог. Она также порекомендовала оказывать Ефремову необходимую поддержку с помощью профильного специалиста.

9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области по УДО. Позже журналисты стерегли актера возле его квартиры и заглядывали в пакет с доставкой, которую он и его близкие заказали.

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