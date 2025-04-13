Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

Sohu: Китайский дипломат сорвал аплодисменты, ответив на вопрос о Курилах

Японские журналисты задали провокационные вопросы китайскому дипломату Чжао Лицзяню о принадлежности Курильских островов — в ответ он напомнил о том, что КНР не вмешивается во внутренние дела других государств и признает итоги Второй мировой войны. Политик сорвал аплодисменты, пишет издание Sohu.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов.

До этого замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о невозможности вернуться к обсуждению мирного договора с Японией в ближайшее время.