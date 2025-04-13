Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 13 апреля 2025Мир

Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

Sohu: Китайский дипломат сорвал аплодисменты, ответив на вопрос о Курилах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Японские журналисты задали провокационные вопросы китайскому дипломату Чжао Лицзяню о принадлежности Курильских островов — в ответ он напомнил о том, что КНР не вмешивается во внутренние дела других государств и признает итоги Второй мировой войны. Политик сорвал аплодисменты, пишет издание Sohu.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов.

До этого замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о невозможности вернуться к обсуждению мирного договора с Японией в ближайшее время.

    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян предсказала Украине судьбу Польши. Как в России и на Западе видят раздел территорий республики?

    Трамп тремя словами оценил ход переговоров по Украине

    Луганский боец проиграл нокаутом бой в UFC

    В Таджикистане зафиксировали землетрясение

    Синоптик Вильфанд назвал величину снежного покрова в России

    Раскрыто число сдавшихся в плен военных ВСУ и наемников в Курской области

    Овечкин пошутил о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

    Житель ДНР рассказал об убийстве знакомого бойцами ВСУ за просьбу о сигарете

    Любовь Успенская описала свой идеальный выходной словами «люблю в лесу орать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше