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07:05, 13 апреля 2025Наука и техника

Новое парящее озеро обнаружили на камчатском вулкане

Новое парящее озеро обнаружили на Камчатке на вулкане Шивелуч
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ученые на Камчатке нашли на куполах вулкана Шивелуч новое парящее горячее озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что в центре водоема обнаружен бурлящий котел. Температура воды у бортов водоема составляется 52 градуса.

По слова ученых, в центральной части озера расположен бурлящий котел с высотой выбросов порядка 40 сантиметров. Кроме того, на поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка — предположительно состоит из серы и ее производных. Исследователи произвели отбор воды и голубой пленки для лабораторных анализов.

На Камчатке вулкан Безымянный в ночь на субботу, 12 апреля, выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров.

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