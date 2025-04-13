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16:47, 13 апреля 2025Мир

Премьер Британии потребовал от России немедленного прекращения огня

Стармер потребовал от России полного и немедленного прекращения огня
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Политик заявил, что возмущен из-за удара по Сумам. При этом он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский уже продемонстрировал приверженность миру.

«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — добавил Стармер.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что в Сумах во время удара Вооруженных сил (ВС) России ликвидированы военные, пришедшие на награждение. О том, что удар пришелся по скоплению военных в Сумах, также написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Кроме того, Москва отмечала, что Киев не может или не хочет соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.

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