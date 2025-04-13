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15:02, 13 апреля 2025Россия

В Кремле назвали катастрофичным нежелание Киева соблюдать мораторий на удары по энергетике

Песков: Киев не соблюдает мораторий на удары по энергетике, это катастрофично
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Киев не может или не хочет соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, что является катастрофичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По его словам, тут два варианта — либо киевский режим не желает придерживаться моратория, либо не в силах держать своих военных под контролем. Песков указал, что все большее число стран и политиков наблюдают такое поведение украинских властей.

Представитель Кремля добавил, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.

По данным РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.

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