В Кремле назвали катастрофичным нежелание Киева соблюдать мораторий на удары по энергетике

Киев не может или не хочет соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, что является катастрофичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.
По его словам, тут два варианта — либо киевский режим не желает придерживаться моратория, либо не в силах держать своих военных под контролем. Песков указал, что все большее число стран и политиков наблюдают такое поведение украинских властей.
Представитель Кремля добавил, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.
25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.
По данным РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.