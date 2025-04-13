Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта

Ирина Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в России и США. Ее слова приводит Sport24.

Бывшая фигуристка отметила, что в России нет ни школьного спорта, ни студенческого. «Для них спорт — социальная программа, здоровье нации, повышенная работоспособность, достижения и продолжительность жизни», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что в России более-менее развита система подготовки спортсменов высшей категории. «И то не во всех видах спорта», — заявила Роднина.

Ранее Роднина назвала два вида спорта, которые могут конкурировать с футболом по популярности в России. «Возможно, легкая атлетика и лыжи», — заявила она.