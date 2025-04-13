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12:44, 15 апреля 2025Моя страна

Рыбак выловил из Камы 17-килограммовую щуку

В Удмуртии рыболов-любитель поймал гигантскую щуку весом 17 килограммов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Рыбак из Удмуртии выловил гигантскую щуку. Об этом пишет Udm-Info.

Рыболов-любитель Андрей Овчинников рыбачил с лодки на так называемой ближней Каме — в 60-70 километрах от Ижевска, когда внезапно поймал 17-килограммовую хищницу длиной больше метра. Точный вес рыбы составил 17,47 килограмма, длина — 123 сантиметра.

По словам Овчинникова, щука соблазнилась на искусственную приманку из резины. «Видимо, по щуке рекорд закрыт навсегда. Такое сложно перебить», — признался рыболов.

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