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06:51, 13 апреля 2025Мир

Стало известно о готовности Ирана ограничить ядерную программу при ослаблении санкций США

WSJ: Иран готов ограничить ядерную программу при ослаблении санкций США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Иран ограничить ядерную программу при ослаблении санкций со стороны США, об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ) по итогам американо-иранских переговоров.

Источники сообщили изданию, что Тегеран требует смягчения ограничений, связанных с атомным сектором и покупателями нефти из Китая. Взамен страна готова сократить уровень обогащения урана до показателей, предусмотренных Венским ядерным соглашением от 2015 года.

Ранее глава Министерства энергетики США Крис Райт допустил ужесточение американских санкций против Ирана в случае провала переговоров в Омане и отказа Тегерана закрыть свою ядерную программу.

В свою очередь, по данным Axios, американский президент Дональд Трамп выразил готовность пойти на уступки ради заключения ядерной сделки.

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