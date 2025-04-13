На Украине заявили о 34 погибших при ударе по Сумам

В результате удара по Сумам погибли 34 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«По состоянию на 21:00 (время совпадает с московским) в результате происшествия погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что во время удара по Сумам Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрылись гражданскими.
До этого сообщалось, что удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на награждение.