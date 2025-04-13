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21:40, 13 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о 34 погибших при ударе по Сумам

ГСЧС Украины заявила, что при ударе по Сумам погибли 34 человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В результате удара по Сумам погибли 34 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 21:00 (время совпадает с московским) в результате происшествия погибли 34 человека, из них двое детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что во время удара по Сумам Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрылись гражданскими.

До этого сообщалось, что удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на награждение.

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