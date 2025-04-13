В Таджикистане рассказали о разрушениях из-за землетрясения

В Таджикистане 17 домов частично разрушены из-за землетрясения

В Раштском районе Таджикистана частично разрушены 17 жилых домов в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Раштский район стал эпицентром землетрясения, сила подземных толчков составила 5 баллов. В пострадавший район направился первый заместитель председателя КЧС Хотамшо Латифзода.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 6,4, затем оценку понизили до 5,9. Очаг залегал на глубине 16 километров.