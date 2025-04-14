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20:40, 14 апреля 2025Культура

Американская певица и подруга Цоя отреагировала на осквернение его стены

Певица Джоанна Стингрей назвала осквернение стены Цоя душераздирающим зрелищем
Андрей Шеньшаков

Американская певица и экс-супруга гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна Джоанна Стингрей прокомментировала новые граффити на месте мемориальной стены Цоя в Москве. Ее слова передает издание 5-tv.ru.

Стингрей призналась, что была шокирована, узнав, что фанаты рэпера Паши Техника закрасили изображение Виктора Цоя подписью «Техник». Она назвала стену «святым местом, которое никто не должен трогать».

«Это символ Цоя и того, кем он был. Пойти и разрушить его стену — это просто отвратительно, просто душераздирающе. Я ничего не знаю о кумирах нового поколения, но жизнь сейчас стала более пустой. И люди становятся более опустошенными», — заявила она.

Известно, что артистка еще в советское время побывала в Ленинграде, познакомилась со многими культовыми музыкантами. В конце 80-х Джоанна вышла замуж за гитариста «Кино» Каспаряна. Пара развелась в 1992 году.

Ранее стало известно, что фанаты группы «Кино» закрасили надпись в память о Паше Технике на стене Цоя. Они добавили новые граффити и напомнили о том, что «Цой жив».

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