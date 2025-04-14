Буйный кабан из Забайкалья разгромил кормушку и стал позировать на камеру

В заказнике в Забайкалье кабан разгромил кормушку и удивленно посмотрел в камеру

Кабан из заказника «Никишинский» поел зерна и разгромил кормушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Заповедное Забайкалье».

Буйный зверь пришел на подкормочную площадку, чтобы подкрепиться, и устроил хаос. Он высыпал корм из корыта, разбросал сено и веники, а также разрыл землю вокруг. После этого кабан удивленно посмотрел в камеру и стал позировать с довольным видом.

Подкормочные площадки в заповедниках и заказниках устраивают для помощи животным в те периоды, когда им сложно самостоятельно найти пищу. Такие меры позволяют диким животным — особенно кабанам, косулям и другим травоядным — пережить зиму и раннюю весну.

Ранее в Озерске поймали злого бобра, сидевшего под крыльцом газовой котельной. Муниципальной службе спасения города пришлось проявить немало сноровки и осторожности, чтобы поймать животное, не причинив ему вреда.