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19:55, 14 апреля 2025Моя страна

Обитатели российского заповедника нашли необычное применение упавшему дереву

Обитатели Хинганского заповедника использовали упавшее дерево в качестве моста
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Обитатели Хинганского заповедника в Амурской области нашли необычное применение упавшему дереву. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах видно, что животные российского нацпарка решили использовать бревно в качестве моста. Так, в начале ролика видно, что мышь смогла быстро переправиться с одного берега на другой и не попасться при этом в лапы совы. Затем переправой воспользовалась ласка, которая успела перебежать бревно несколько раз за ночь.

«Ствол в Хинганском заповеднике упал очень удачно — теперь лесные обитатели могут добраться в точку Б намного быстрее. И лапки не нужно мочить», — отметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака изучала нору барсука и попала на видео.

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