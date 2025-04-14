Обитатели российского заповедника нашли необычное применение упавшему дереву

Обитатели Хинганского заповедника использовали упавшее дерево в качестве моста

Обитатели Хинганского заповедника в Амурской области нашли необычное применение упавшему дереву. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах видно, что животные российского нацпарка решили использовать бревно в качестве моста. Так, в начале ролика видно, что мышь смогла быстро переправиться с одного берега на другой и не попасться при этом в лапы совы. Затем переправой воспользовалась ласка, которая успела перебежать бревно несколько раз за ночь.

«Ствол в Хинганском заповеднике упал очень удачно — теперь лесные обитатели могут добраться в точку Б намного быстрее. И лапки не нужно мочить», — отметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Калужские засеки» енотовидная собака изучала нору барсука и попала на видео.