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21:57, 13 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыто состояние пострадавших при ударе по Сумам

Зеленский: Восемь пострадавших при ударе по Сумам находятся в тяжелом состоянии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После удара по Сумам в медицинские учреждения были доставлены почти 70 пострадавших. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Эти данные раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь — в тяжелом состоянии», — написал украинский лидер. Он подчеркнул, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

Зеленский добавил, что экстренные службы страны работают над ликвидацией последствий ударов.

Ранее сообщалось, что удар пришелся по скоплению военных Вооруженных сил Украины, собравшихся на награждение.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщала, что жертвами удара стали 34 человека, еще 117 человек пострадали.

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