Россиянка родила мертвого ребенка дома

78.ru: Жительница Ленобласти родила мертвого ребенка в домашних условиях

Жительница города Мурино в Ленинградской области решила рожать в домашних условиях, что привело к критическим последствиям. Ребенок появился на свет мертвым, об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, 32-летняя россиянка узнала о беременности, когда живот начал расти. К тому моменту она находилась уже на шестом месяце. В женскую консультацию она не обращалась.

В день случившегося женщина почувствовала схватки и попросила друга вызвать бригаду медиков. Прибывшие врачи не сумели спасти малыша. Жительница Мурино рассказала, что около двух лет назад она уже была беременна, но на 12-й неделе у нее произошел выкидыш.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 21-летняя женщина заживо закопала новорожденную дочь.

До этого в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра «Макси» на Московском проспекте и выбросила ребенка в лесу.