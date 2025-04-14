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23:00, 13 апреля 2025Россия

В ходе операции «Поток» получившие множество ранений бойцы продолжали штурм

Участник операции «Поток» заявил, что ранения не мешали бойцам выполнять задачу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе проведения операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области бойцы получали множество ранений, однако продолжали штурм, выполняя поставленную перед ними задачу. Об этом рассказал один из участников операции с позывным Аид, его цитирует РИА Новости.

По его словам, у части военнослужащих было больше десяти ранений, но они продолжали бой, оказав себе первую помощь. «Некоторые бойцы (...) даже не бинтовались, а перетягивали раны скотчем металлическим и шли дальше штурмовать», — сообщил Аид.

По его мнению, благодаря такой самоотверженности и героизму российских солдат удалось освободить большую часть оккупированных Вооруженными силами Украины территорий в течение двух суток.

«Операция "Поток" — это пример того, почему фраза "Умираю, но не сдаюсь" написана только на русском языке», — резюмировал боец.

Ранее стало известно, что провести операцию «Поток» решили еще в ноябре 2024 года.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что украинские военные заметили вышедших из трубы российских бойцов лишь через несколько часов.

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