В российском регионе начали искать пропавших детей через сервис на основе ИИ

В Новосибирской области начали искать пропавших детей через сервис с ИИ

В Новосибирской области начали искать пропавших детей с помощью сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

Уточняется, что близкие потерявшихся детей в российском регионе смогут загрузить их фото на сервис, который будет оперативно разыскивать их. Платформа разработана Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и региональным управлением МВД России.

Ранее сообщалось, что в еще в одном российском регионе появятся новые дорожные камеры с нейросетями, которые будут отслеживать преступников. Речь идет о Сочи.