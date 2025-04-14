Власти Сербии пошли на ультиматум Евросоюза

Вулин отсутствует в новом списке правительства Сербии

Вице-премьер Александр Вулин отсутствует в новом списке правительства Сербии, предложенного новым премьер-министром республики, профессором медицины Джуро Мацутой. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Среди новых заместителей премьер-министра были предложены Синиша Мали, Ивица Дачич и Адриана Месарович. Вулина в списке нового правительства нет. Заседание по утверждению нового кабмина Сербии запланировано на завтра.

9 апреля Европейский союз (ЕС) выдвинул ультиматум Сербии. Объединение потребовало убрать Вулина из нового правительства. «Из Брюсселя оказывают давление на президента [Александра] Вучича, чтобы он [Вулин] был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — сообщали тогда неназванные источники.

7 апреля президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру Джуро Мацуты на должность премьер-министра. У него отсутствует политический опыт. Он заменит на этой должности Милоша Вучевича, который ушел в отставку на фоне студентческих протестов.