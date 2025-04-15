США обнаружили у своих границ российский военный самолет

Командование ПВО на Аляске заявило об обнаружении российского военного самолета

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«14 апреля 2025 года [командование] обнаружило и отследило российский военный самолет, действовавший в опознавательной зоне ПВО на Аляске», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению командования, российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады. Отмечается, что подобная активность российских Воздушно-космических сил (ВКС) в районе Аляски наблюдается регулярно, и Соединенные Штаты не рассматривают ее как угрозу.

В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты российской военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее об обнаружении неизвестного самолета над Балтийским морем сообщили в кабмине ФРГ. Для его сопровождения в воздух были подняты немецкие истребители.