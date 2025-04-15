Беременная звезда реалити-шоу попала в больницу

Беременная Сэди Робертсон попала в больницу со схватками после отравления

Беременная звезда реалити-шоу «Утиная династия» Сэди Робертсон попала в больницу после того, как у нее начались преждевременные схватки на фоне пищевого отравления. Об этом Робертсон рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Робертсон, во время семейной поездки во Флориду она почувствовала себя плохо. «Я оказалась в больнице со схватками, которые были каждые три минуты и длились несколько часов. К счастью, в больнице обо мне отлично позаботились. Они смогли подтвердить, что схватки не были вызваны преждевременными родами, а оказались последствиями пищевого отравления», — написала звезда телешоу.

Робертсон отметила, что спустя несколько дней после произошедшего снова оказалась в больнице. На этот раз из-за синусита — воспаления оболочки слизистых пазух носа и бронхита. По словам телезвезды, ее третья беременность в целом проходит со сложностями, но она рада, что с ее ребенком все в порядке.

Ранее сообщалось, что беременная блогерша Ида Галич вместе с женихом и детьми была вынуждена переехать в съемную квартиру из-за нехватки места в собственном жилье. По словам звезды, такое решение они приняли, поскольку ремонт не удастся завершить к моменту рождения ребенка.