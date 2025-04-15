В Турции высказались о возможных переговорах России и Украины по Черному морю

Эрдоган: Турция не планирует проводить переговоры Москвы и Киева по Черному морю

Анкара находится в координации с Москвой и Киевом по вопросу безопасности на Черном море, однако переговоры сторон в Турции на данный момент не планируются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На вопрос о том, планируются ли на территории Турции переговоры российской и украинской делегаций по вопросу безопасности судоходства в Черном море, собеседник агентства ответил, что «на данный момент таких планов нет».

Встречу с представителями России в Турции также опроверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти в Анкаре 15-16 апреля. Об этом заявил телеканал CNN Turk, сославшись на источники в Минобороны Турции.