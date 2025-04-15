Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 15 апреля 2025Мир

В Турции высказались о возможных переговорах России и Украины по Черному морю

Эрдоган: Турция не планирует проводить переговоры Москвы и Киева по Черному морю
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Анкара находится в координации с Москвой и Киевом по вопросу безопасности на Черном море, однако переговоры сторон в Турции на данный момент не планируются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На вопрос о том, планируются ли на территории Турции переговоры российской и украинской делегаций по вопросу безопасности судоходства в Черном море, собеседник агентства ответил, что «на данный момент таких планов нет».

Встречу с представителями России в Турции также опроверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море должны пройти в Анкаре 15-16 апреля. Об этом заявил телеканал CNN Turk, сославшись на источники в Минобороны Турции.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

    Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

    Нарышкин отметил желание США понять причины украинского конфликта

    МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах

    Мужчина ударил сотрудницу службы безопасности в метро Москвы и попал на видео

    Россиянам дали совет по хранению средств

    В Минобороны раскрыли цели ночных атак ВСУ в Курской области

    Десятки тысяч россиян остались без света из-за атаки дрона ВСУ

    Минобороны России заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше