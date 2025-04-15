Дипломат Мирошник: Киев не намерен прекращать огонь

Украина не намерена прекращать огонь, что доказала массированная атака украинских беспилотников по Россию. Об этом газете «Взгляд» заявил дипломат Родион Мирошник.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью и другими регионами. Мирошник обратил внимание, что данные районы находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому атака не имела какого-либо военного значения.

Дипломат убежден, что задача Киева заключается в запугивании населения, что коренным образом разнится с действиями российских военных, которые ударами ослабляют возможности Украины и не бьют по гражданским.

«Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», — заметил дипломат.

Подобные действия являются вызовом мировому сообществу: Киев утверждает, что Москва отказывается от переговоров, однако действия украинских властей говорят об обратном, подчеркнул Мирошник. Партнеры Украины осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но не замечают атак ВСУ по мирному населению.

«Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем — с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», — заключил дипломат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия документирует все данные об атаках ВСУ на гражданские объекты. При этом она отметила, что Россия не отвечает зеркально на подобные атаки Украины.