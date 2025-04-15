Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:54, 15 апреля 2025Ценности

Джиджи Хадид призналась в ношении парика

Модель Джиджи Хадид призналась в ношении парика на гала-ужине в Лувре
Екатерина Ештокина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Модель Джиджи Хадид призналась в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» в ношении искусственных волос. Выпуск опубликован на YouTube.

29-летняя манекенщица рассказала ведущему о наряде на первом гала-ужине в Лувре в рамках Недели моды в Париже. Тогда для выхода в свет звезда выбрала длинное блестящее платье Moschino. При этом внимание публики привлекла новая прическа Хадид. Так, она позировала с завитыми в локоны светлыми волосами.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

«Это был парик. Все были в шоке», — заявила модель. Хадид добавила, что ей очень нравился серебристый цвет волос, который делал образ более цельным.

В марте Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Знаменитость посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета, на подоле которого виднелась большая дыра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Власти раскрыли масштабы повреждений после массированной атаки ВСУ на многоэтажки в Курске

    Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая

    Кризис в российской угольной промышленности усугубился

    Москвичи захотели променять большие квартиры на удобные локации

    В действиях и словах Трампа заметили баланс в сторону России

    Nissan сократит производство самой популярной в США модели из-за пошлин Трампа

    Участник СВО женился онлайн

    В кабмине Украины подтвердили отставку главы Сумской военной администрации

    МИД России призвал международную общественность осудить преступления Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости