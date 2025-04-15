Фитнес-эксперт рассказал о важности последовательного выполнения упражнений

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, почему важно соблюдать последовательность при выполнении упражнений. Его слова приводит «Москва 24».

Каневский заявил, что сначала нужно выполнять базовые упражнения, которые активируют большой мышечный массив. Затем можно переходить к изолированным, когда в работу вовлекается всего одна или две мышцы.

Тренер рассказал, что нужно начинать проработку с отстающей области. Кроме того, упражнения на компрессию позвоночника требуют последующей декомпрессии области.

Ранее Каневский раскрыл опасности фитнес-марафонов. По его словам, марафоны не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.