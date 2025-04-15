Замглавы Гагаузии Узун: Гагаузия обратится в Совет Безопасности ООН

Гагаузия намерена обратиться в Совет Безопасности ООН и Венецианскую комиссию Совета Европы для защиты прав автономии от действий Кишинева. Об этом заявил заместитель главы автономии Илья Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии», — заявил он.

Ранее Конституционный суд Молдавии запретил назначать прокурора автономному территориальному образованию (АТО) Гагаузия в составе республики.

Депутат от оппозиции в молдавском парламенте Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в попытке уничтожить автономию Гагаузии.