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14:05, 15 апреля 2025Наука и техника

Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая

Global Times: Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China Daily / Reuters

Остров Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая. Об этом со ссылкой на правительственный документ пишет газета Global Times.

Как говорится в опубликованном документе, в рамках международной космической базы города Вэньчан, расположенного на северо-востоке провинции Хайнань, предполагается развитие промышленного кластера, охватывающего коммерческие запуски, производство ракет и спутников, а также поддержку спутниковых приложений.

В марте издание SpaceNews сообщило, что Китай успешно запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan (G60), аналоги американской системы Starlink. Ракета Long March 8 с космическими аппаратами стартовала с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

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