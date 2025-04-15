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17:40, 15 апреля 2025Спорт

«Химки» расстались с главным тренером

«Химки» объявили об отставке главного тренера команды Франка Артиги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Руководство подмосковных «Химок» объявило об отставке главного тренера команды Франка Артиги. Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Химках» заявили, что команду также покинут ассистенты Артиги Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма. Отмечается, что контракты расторгнуты по соглашению сторон.

После 24 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

Артига работал в академии испанской «Барселоны» с 2010 по 2021 год. Он возглавил «Химки» в 2024 году.

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