Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS² и Starlink

European Spaceflight: Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS²

Италия продвинулась вперед с проектом национальной альтернативы спутниковых группировок Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) и Starlink. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В публикации отмечается, что правительство страны одобрило вторую фазу технико-экономического обоснования, изучающего возможность разработки собственной альтернативы защищенной системе перспективной общеевропейской связи IRIS².

Второй этап проектирования планируется завершить к сентябрю. Планируемая итальянская группировка должна насчитывать около ста космических аппаратов, запуск которых может состояться в ближайшие пять лет.

Ранее издание Defense News сообщило, что министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости ускорить создание спутниковой группировки IRIS².

В январе агентство Bloomberg рассказало о ведущихся Италией переговорах с американской компанией SpaceX о покупке у последней защищенных телекоммуникационных услуг на сумму 1,6 миллиарда долларов. Аналогичные услуги должна предоставлять перспективная европейская система IRIS², в развертывании которой принимает участие Италия.