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20:45, 15 апреля 2025Моя страна

Медведь принялся охранять заброшенный российский храм

Медведь принялся охранять заброшенный храм Успения Пресвятой Богородицы
Екатерина Ештокина

Фото: Марина Старыгина / Проект «Консервация»

Медведь принялся охранять заброшенный российский храм. Об этом пишет Telegram-канал «Проект "Консервация"».

Следы четвероногого, оставшиеся после его визита в старинном храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Баскаки Тверской области, запечатлела фотограф Марина Старыгина. На размещенном кадре запечатлен крупный отпечаток медведя в земле около храма.

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Известно, что строение, построенное между 1862 и 1885 годами, имеет статус объекта культурного наследия, однако требует реставрации. По этой причине к храму приходят дикие звери.

Ранее в апреле медвежата сходили в спа и сделали ноготочки в российском зоопарке. На видео было показано, как специалисты подходят к большому вольеру, где находятся Топа и Кнопа.

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