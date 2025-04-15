МИД России призвал международную общественность осудить преступления Киева

Захарова: Россия призывает международное сообщество осудить преступления Киева

Россия призывает международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ударах украинских беспилотников по Курской области на сайте ведомства.

«Россия призывает ответственное международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве против мирных жителей и продемонстрировать решительный настрой на то, чтобы положить конец кровавым деяниям банды Зеленского», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, преступления «человеконенавистнического» режима выглядят цинично на фоне заявлений киевских властей о стремлении к миру.

По данным Минобороны России, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью 109 беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате массированного удара ВСУ по региональной столице повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома.