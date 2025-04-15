Генерал в отставке Вад заявил, что Запад проиграл в противостоянии с Россией

Страны Запада проиграли в противостоянии с Россией на Украине. Об этом заявил бригадный генерал бундесвера в отставке Эрих Вад, передает немецкая газета Junge Welt.

«По его мнению, предварительно, война уже проиграна», — говорится в статье.

Кроме того, Вад выразил сомнение в том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта с НАТО, однако, по мнению эксперта, высшее руководство ФРГ пытается навязать его Москве.

14 апреля будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) напасть на Крымский мост, так как «в Крыму находится значительная часть ресурсов для снабжения русской армии».

Также ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. По его словам, во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.

